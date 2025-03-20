«Игроки российской сборной были настроены серьезно»

Сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче команду Гренады с крупным счетом 5:0. Артем Дзюба установил рекорд по забитым мячам за главную команду страны. Теперь в его активе 31 гол. За развитием событий на стадионе «Динамо» в Москве следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как только ни подогревали интерес болельщиков к матчу Россия—Гренада: вызвали Дзюбу, сделали его капитаном, устроили огненную пресс-конференцию, где Валерий Карпин рассказывал, что его никто не нагибал, вспоминали «Пиратов Карибского моря» и даже песню на стихи Михаила Светлова «Гренада моя». Более того, эксперты стихи читали прямо в студии «Матч ТВ», как, например, бывший армеец Олег Корнаухов: «Перефразируя профессора Преображенского, "От Москвы и до Гренады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается стук мячей"».

На этом фоне как-то не очень акцентировали внимание поклонников футбола на том, что аж семь человек основного состава из Гренады в Россию не приехали. Поэтому, если можно так выразиться, «обвязка» матча получилась интереснее самой игры. Но на это и была сделана ставка, ведь все — от концерта с ориентированной на молодежь песней «Сигма бой» до вызова не самого юного Дзюбы — подогревало интерес к игре, уверен комментатор Михаил Моссаковский: «Матчи национальной команды стали представлять самостоятельный интерес для болельщиков и для спонсоров тоже. Заходят большие спонсоры, матчи получают брендинг, и их надо как-то раскручивать. И в том числе коммерческие отделы этих спонсорских компаний занимаются раскруткой этих матчей».

Правда, трибуны стадиона «Динамо» все равно не заполнились до отказа, но игроков российской сборной это, конечно же, не остановило. Было видно, что настроены они серьезно. Гимн пели почти все, Дзюба плакал. Правда, первого мяча в ворота соперника пришлось ждать аж 16 минут, а потом долгое время преимущество команды Карпина было минимальным. Но в конце первого тайма все встало на свои места. Перед самым перерывом произошло, наконец, историческое событие — бомбардирский рекорд Артема Дзюбы. Конечно, по своему обыкновению, Артем отдал честь трибунам и продемонстрировал футболку с цифрой 31 — это абсолютный рекорд. Из действующих футболистов близко никого нет.

Но после того как Дзюба забил, а счет стал 3:0, интрига умерла окончательно. Во втором тайме капитан сделал еще результативную передачу и был заменен. У бровки поля герой дня благодарил всех и обещал проставиться: «Круто было — прямо такое состояние души. Спасибо огромное болельщикам, спасибо огромное РФС и Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне. Ну и спасибо Батракову, умничка, не зря воспитывал его, и отдал голевую на меня. Ну и Максу Глушенкову — отдельное. Обязательно, если будет возможность, я проставлюсь. Я в "Акроне" должен и здесь уже, получается. Так что не вопрос, за мной никогда не заржавеет, я парень такой».

Стоит сказать, что после матча игроки, да и тренер, критиковали мяч российского производства, которым играли команды. Но после победы России над Гренадой со счетом 5:0 в дальнейшем акцентировать на этом внимание вряд ли будут. Что же касается Дзюбы, то, похоже, его карьера в сборной завершена. Следующий матч команда Валерия Карпина сыграет в ближайший вторник с командой Замбии. И тут уже, видимо, без Дзюбы.

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Владимир Осипов