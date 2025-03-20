Новый сухогруз Волжского пароходства «Конструктор Егоров» отправился в первый рейс

Проект сухогруза разработан Морским инженерным бюро и является продолжением проекта RSD59. Основное преимущество теплохода проекта RSD71 перед судами других современных проектов, в том числе RSD59, — его универсальность, гарантирующая эффективную работу сухогруза как в море, с дедвейтом 7170 тонн, так и на реке с дедвейтом 4380 тонн. Длина судна — 120 м, что позволяет расширить номенклатуру портов погрузки и выгрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Т/х «Конструктор Егоров»

Фото: Волжское пароходство Т/х «Конструктор Егоров»

Фото: Волжское пароходство

Перед первым рейсом экипаж провел тестирование всех судовых систем, а береговые сотрудники компании оформили необходимые разрешительные документы, а также выполнили работы по обеспечению судна топливом и снабжением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан Михаил Замятин и старший помощник капитана Николай Калетурин

Фото: Волжское пароходство Капитан Михаил Замятин и старший помощник капитана Николай Калетурин

Фото: Волжское пароходство

«Это первое судно, которое я принимаю. Полтора года экипаж контролировал строительство теплохода. Теплоход уже прошел ходовые испытания. Надеюсь, что в первом рейсе все системы и оборудование будут работать безотказно. Новый сухогруз с большой осадкой, почти 5 метров. Мы готовы перевозить крупные грузы и на дальние морские расстояния. Наш экипаж ожидает хороших фрахтов», — отметил капитан т/х «Конструктор Егоров» Михаил Замятин.

«Я отвечаю за погрузочно-разгрузочные работы и безопасность на судне. Перед первым рейсом дополнительно провел для рядового состава инструктажи по работе на высоте. Для нашего теплохода они актуальны, так как высота трюма 9 метров. Ожидания от первого рейса хорошие», — поделился впечатлениями старший помощник капитана т/х «Конструктор Егоров» Николай Калетурин.

Первому теплоходу проекта RSD71 присвоено имя «Конструктор Егоров» в честь основателя Морского Инженерного Бюро — доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова, с которым Волжское пароходство активно и плодотворно работало на протяжении многих лет и реализовало множество совместных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены экипажа т/х «Конструктор Егоров» слева направо: старший механик Сергей Мазаев, старший помощник капитана Николай Калетурин, капитан Михаил Замятин, электромеханик Александр Боржеев, второй механик Станислав Косов

Фото: Волжское пароходство Члены экипажа т/х «Конструктор Егоров» слева направо: старший механик Сергей Мазаев, старший помощник капитана Николай Калетурин, капитан Михаил Замятин, электромеханик Александр Боржеев, второй механик Станислав Косов

Фото: Волжское пароходство

«Конструктор Егоров» отвечает современным экологическим стандартам Международной морской организации (IMO) в части сокращения выбросов в атмосферу. Его двигатели оснащены системой очистки выхлопных газов, уменьшающей выбросы оксидов азота (NOx), которая соответствует требованиям стандарта Tier III международной конвенции МАРПОЛ. Кроме того, сухогруз оснащен передовыми системами автоматизации и поддержки судовождения, в том числе терминалом спутниковой связи VSAT.

Справка: Габаритная длина судов проекта RSD71— 119,96 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м. Класс РС: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS BWM(T) CONT (deck and hold) DG (bulk; pack) DE-Tier III A-Thuster (M) General dry cargo. Осадка варьируется в зависимости от условий эксплуатации: 4,9 м в море и 3,6 м в реке. Мощность ГД 2 x 1200 кW. Вместительный грузовой трюм объемом 9063 куб. м. с размерами (L/B/H) 83.85 x 12.24 x 9.00 позволяет эффективно использовать судно для перевозок различных видов груза, в т.ч. крупногабаритных грузов и контейнеров. Автономность составляет 20 суток, а скорость — 10,7 узлов.

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»