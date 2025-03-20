Умер поэт Вадим Жук

В возрасте 78 лет умер поэт, драматург, ведущий Вадим Жук. Он был автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам, а также единственным худруком театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывались по телевидению. Вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи».

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Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Вадим Жук

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Жена поэта Марина Курчевская сообщила ТАСС, что Вадим Жук умер сегодня в 11:00 мск. Кинокритик Лариса Малюкова написала, что поэт умер в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест», но, по словам госпожи Малюковой, «вчера по указанию сверху его заменили».

Вадим Жук родился в Ленинграде 30 января 1947 года. В 1979 он окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств). Господин Жук играл в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского.