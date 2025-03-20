Сборная Сочи завоевала шесть золотых медалей на турнире ЮФО по кикбоксингу

Сочинские кикбоксеры завоевали одиннадцать медалей на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Спортсмены из Сочи успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа по кикбоксингу, завоевав шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали. Турнир собрал более 680 участников, в том числе призеров национальных соревнований.

В состав сочинской делегации вошли 18 атлетов. Золотые награды получили Олег Дорохов, Артур Данелян, Алина Ситяева, Андрей Косьянов, Милена Чеплакова и Сабрина Санокулова. Серебряными призерами стали Филипп Кернасовский, Диана Дубровина и Эрик Папазян. Бронзовые медали завоевали Армен Кешабян и Амина Лусикиан.

Артур Данелян по итогам соревнований выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Девять сочинских спортсменов, ставших победителями и финалистами турнира, получили путевки на Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу.

Участники состязались в нескольких дисциплинах: лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Мария Удовик