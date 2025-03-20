Пьяного водителя задержали за езду без прав по встречке в Ярославле

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции возбудили дела об административных правонарушениях в отношении 38-летнего водителя, который ехал по полосе встречного направления на Промышленном шоссе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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Ранее в соцсетях сообщества «Русская Община Ярославль» сообщалось о «задержании неадекватного водителя, который выехал на полосу встречного движения и продолжал движение, несмотря на встречные машины и удар об отбойник». Водителю заблокировали проезд и вызвали сотрудников ГАИ. В автомобиле с владимирскими госномерами, судя по фото из соцсетей, лежала бутылка алкоголя. Как пояснили в областном УМВД, инцидент произошел еще 15 марта на Промышленном шоссе.

«В отношении водителя автомобиля Kia сотрудниками Госавтоинспекции возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.12.7 КоАП РФ (управление ТС будучи лишенным права управления транспортными средствами) и по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ (не выполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также составлен административный протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения)»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова