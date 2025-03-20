Во Владикавказе почти 300 должников остались без электричества

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» провели 81 рейд по адресам должников во Владикавказе. 292 должника, недоплатившие около 3,5 млн руб., были временно отключены от электроснабжения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате рейдов 487 потребителей полностью погасили задолженность перед энергокомпанией и избежали отключения электроэнергии. Общая сумма внесенных платежей составила более 2,1 млн руб.

Для возобновления подачи электроэнергии им необходимо будет погасить задолженность и оплатить расходы на работы по отключению и подключению к сетям.

Николай Аксенов