Во Владикавказе почти 300 должников остались без электричества
Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» провели 81 рейд по адресам должников во Владикавказе. 292 должника, недоплатившие около 3,5 млн руб., были временно отключены от электроснабжения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате рейдов 487 потребителей полностью погасили задолженность перед энергокомпанией и избежали отключения электроэнергии. Общая сумма внесенных платежей составила более 2,1 млн руб.
Для возобновления подачи электроэнергии им необходимо будет погасить задолженность и оплатить расходы на работы по отключению и подключению к сетям.