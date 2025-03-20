Конец эпохи романтизма

Один из самых известных менеджеров «Формулы-1» Эдди Джордан скончался на 77-м году жизни. Ирландец, в последнее время боровшийся с онкологическим заболеванием, умер в Кейптауне 20 марта. От активной деятельности, связанной с гонками, Джордан отошел еще два десятка лет назад, когда продал команду Jordan российской Midland, так и не сумев вписаться в «новую "Формулу-1"», окончательно распрощавшуюся с романтическим прошлым и попавшую под диктат больших корпораций. Тем не менее Джордан оставался одним из самых уважаемых экспертов в мире автоспорта. Ну а самым ярким его достижением многие считают то, что именно в его команде в «Формуле-1» дебютировал Михаэль Шумахер. Пусть Джордан и не стремился к этому, да и не совсем понимал, с кем имеет дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдди Джордан

Фото: John Marsh/File Photo, Reuters Эдди Джордан

Фото: John Marsh/File Photo, Reuters

Один из самых известных менеджеров «Формулы-1» Эдди Джордан скончался 20 марта на 77-м году жизни в своем доме в Кейптауне. Весной прошлого года ирландцу был диагностирован рак простаты, который, несмотря на лечение, дал обширные метастазы. «С глубокой печалью сообщаем о кончине Эдди Джордана, кавалера ордена Британской империи, бывшего владельца команды "Формулы-1", телеведущего и бизнесмена. Он мирно скончался в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года в окружении близких»,— говорится в сообщении семьи Эдди Джордана.

Эдди Джордан действительно был весьма заметной фигурой в мире автоспорта.

А в соболезнованиях, которые после известия о его кончине обнародовали команды «Формулы-1», встречаются слова «легенда», «лидер», «икона» и даже «рок-звезда». А босс Red Bull Кристиан Хорнер назвал Джордана «весьма колоритным персонажем».

В колорите Эдди Джордану точно нельзя было отказать. Вообще-то уроженец Дублина в молодости собирался стать священником. С этим не срослось, и он пошел клерком в банк. Там тоже не заладилось, и Джордан отправился на остров Джерси, где работал бухгалтером в местной электрической компании, а по вечерам подрабатывал в баре.

Нормандские острова не самое веселое место на земле. Именно там, видимо, с тоски Джордан впервые попробовал картинг. И это перевернуло всю его жизнь. Он решил стать гонщиком. Получалось не очень.

Помыкавшись в младших формульных сериях, Эдди Джордан решил, что его призвание не гоняться, а управлять.

Так в 1980 году появилась команда Eddie Jordan Racing. И ее ирландец, не имея стабильной поддержки крупной корпорации, работая фактически в режиме сдачи в аренду мест гонщикам, которые могли привести с собой спонсора, всего чуть более чем за десятилетие довел до уровня «Формулы-1» (дебют в главной серии, уже под именем Jordan Grand Prix, состоялся в 1991 году). Сейчас такие истории смотрятся как нонсенс. Стоимость входного билета в «Формулу-1» составляет сотни миллионов долларов. Но и денег мало — нужно еще убедить владельцев серии в том, что появление новой команды добавит ей ценности. Но тогда были другие времена. Романтика еще не до конца покинула мир автоспорта.

В том же 1991-м Джордан стал участником эпизода, который вписал имя его команды в историю «Формулы-1».

Ведь именно за Jordan первую гонку в карьере провел сам Михаэль Шумахер, вследствие чего даже бытует мнение, что это Джордан открыл миру будущего семикратного чемпиона мира. В реальности все было прозаичнее. Гонщик Jordan Бертран Гашо угодил на несколько месяцев в тюрьму (еще в 1990-м он повздорил с лондонским таксистом и брызнул тому в лицо из газового баллончика), ему срочно требовалась замена. И тут появились люди из Mercedes, в программе развития гонщиков которой числился Михаэль Шумахер. Джордану заплатили $150 тыс. за место для немца.

Правда, уже после первых же тестов в Сильверстоуне, когда ему позвонил гоночный инженер команды и заявил, что или владельцы автодрома укоротили трассу, или этот парень гений, он понял, что попало к нему в руки. Другое дело, что Шумахер провел за Jordan всего одну гонку — в бельгийском Спа-Франкоршаме, да и на той сломался уже в самом начале. Но талант уже разглядели, и Шумахера забрали в куда более обеспеченный Benetton, хотя Эдди Джордан и пытался через суд заблокировать переход.

Но Эдди Джордан не унывал. А к концу тысячелетия Jordan даже вошла в число лучших команд чемпионата, заняв третье место в Кубке конструкторов в сезоне 1999 года.

Но это был потолок. Команда все больше и больше отставала от конкурентов, в какой-то момент сам Эдди Джордан стал терять к ней интерес, принялся искать на нее покупателя и нашел в 2005 году в лице российской компании Midland. Последняя довольно быстро избавилась от актива. Команда сменила название на Spyker, потом на Force India, потом — Racing Point.

Сейчас «конюшня», которую три с половиной десятилетия назад учредил Эдди Джордан, называется Aston Martin и принадлежит канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу. И ведь удивительно, что именно в нее Джордан, с 2005 года занимавшийся бизнесом, не связанным с гонками, а к «Формуле-1» имевший отношение лишь как эксперт и ведущий BBC и Channel 4 (плюс у него был совместный с бывшим гонщиком «Формулы-1» Дэвидом Култардом довольно популярный подкаст Formula For Success), переманил из Red Bull в прошлом году, когда уже знал о своем диагнозе, самого Эдриана Ньюи. Кристиан Хорнер, узнав, что именно Джордан выступил в роли агента лучшего в истории конструктора машин «Формулы-1», назвал его «тихим убийцей». Хотя, может быть, Эдди Джордан просто пытался обеспечить команде, которую, похоже, считал все еще родной, пусть она и сменила имя, будущее.

Александр Петров