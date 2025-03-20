В Самарской области в суд направят дело о получении взяток экс-директором ритуального учреждения

Второй отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ритуального муниципального казенного учреждения Кинеля. Дело в ближайшее время направят в суд. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Экс-директор ритуального учреждения обвиняется в совершении нескольких преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2020 года по 2024 год обвиняемая получила от ритуальных агентов взятки на общую сумму более 3,7 млн руб. Деньги давались ей за незаконные выдачу мест и разрешений на захоронения.

В феврале прошлого года сообщалось, что прокуратура внесла в адрес главы администрации Кинеля представление с требованием уволить директора местного МКУ «Ритуал». По результатам его рассмотрения директора уволили в связи с утратой доверия.

По данным «СПАРК-Интерфакса», с ноября 2020 года по февраль 2024 года директором МКУ «Ритуал» была Анна Фильчакова.

Руфия Кутляева