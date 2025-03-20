В Туве осудили экс-гендиректора УК ТЭК-4 за неисполнение решения суда

Мировой суд Кызыла вынес приговор в отношении бывшего и.о. генерального директора ГУП «УК ТЭК-4». Его признали виновным в неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Суд назначил подсудимому 400 часов исправительных работ.

По данным правоохранителей, с августа 2021-го по март 2024 года фигурант дела не исполнил решение Кызылского горсуда, согласно которому предприятие должно было получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

Решение суда вступило в силу в 2019 году. Лицензия требовалась на эксплуатацию объектов на Шагонарском участке и разработку для каждого участка отдельно — «Хову-Аксынского», «Шагонарского», «Чаа-Хольского», «Ак-Довуракского» — проектов санитарно-защитных зон котельных.

«УК ТЭК-4» в том числе владеет ТЭЦ в Шагонаре, где в марте 2024 года произошел взрыв угольной газопылевой смеси. Как писал «Ъ-Сибирь», в результате инцидента пострадали 23 человека, один из сотрудников скончался.

Александра Стрелкова