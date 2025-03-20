«Мастерство заметно в целом и во всех частях этого живописного полотна»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, работы каких авторов возглавили список издания ARTnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: X / The Metropolitan Museum of Art Фото: X / The Metropolitan Museum of Art

В рейтинге «100 лучших произведений XXI века» мы дошли с вами до первой пятерки.

Пятое место — Кэмерон Роуленд со столом серии «Аттика» 2016 года. Письменный стол серии «Аттика» изготавливается заключенными в одноименном исправительном учреждении. Эта скульптура выглядит безобидной, как будто это просто металлический угловой стол. Роуленд работал в рамках традиции реди-мейд-скульптуры, но, в отличие от Марселя Дюшана и ему подобных, художник ставил под сомнение нечто большее, чем художественное авторство, показывая, что повседневные предметы, такие как письменные столы, могут развернуть запутанные, ужасающие истории системной эксплуатации.

Четвертая, по экспертному мнению, Хито Штейерль — «Как не быть замеченным: чертова дидактика. Файл MOV, 2013». С серией эссе и видео, снятых в начале 2010-х годов, Хито Штейерль стала величайшим наблюдателем состояния тотальной видимости, вызванного интернетом и безудержной слежкой.

Третий Керри Джеймс Маршалл с картиной «Без названия» («Студия») 2014 года. Мастерство в целом и во всех частях этого живописного полотна: в четко смоделированной собаке, в букете с картины старого мастера, в драпировке, в кистях, в том небе Тьеполо, которое мелькнуло в окне, на незаконченном холсте на мольберте, отрывки из которого при ближайшем рассмотрении могут быть прочитаны как чистая абстракция.

Вторая Эдриан Пайпер — «Адриан переезжает в Берлин», 2007 год. Художница известна своими острыми работами, которые затрагивают серьезные темы — от расового неравенства до трансцендентальной философии. Но на этом видео Пайпер просто танцует на берлинской площади Александерплац, в городе, который она называет своим домом после бегства из США в 2006 году. Это художница, которая видит зло мира так же ясно, как и его радости.

Первое место в XXI веке: Артур Джафа, «Любовь — это послание, послание — это смерть», 2016 год. Видео, собранное из различных клипов, стремится уместить весь спектр опыта чернокожих в США всего в семь минут. Снятое на песню Канье Уэста «Ultralight Beam», видео Джафы представляет собой возвышенное произведение искусства, балансирующее между жалким ужасом и настоящей красотой.

Такие вот лидеры.

Дмитрий Буткевич