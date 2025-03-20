Бастрыкин хочет знать, почему дорога в Рыбинском районе до сих пор аварийная

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному СК возобновить производство по уголовному делу, возбужденному из-за аварийного состояния дороги между поселком Тихменево, деревнями Чудиново и Будихино в Рыбинском районе. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мае 2023 года господин Бастрыкин поручил провести проверку по информации местных жителей об удручающем состоянии дороги. Грунтовое полотно разрушено, в период осадков дорогу размывает, что затрудняет проезд, в том числе, экстренных служб в населенные пункты. Суд ранее обязал администрацию привести участок в порядок, однако этого не сделано до сих пор, говорится в сообщении.

После этого ярославский СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда). Однако оно было прекращено. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в ярославском СК, администрация в рамках исполнения решения суда заключила контракт на проведение восстановительных работ. Они были выполнены, а на период с 2020 по 2024 год заключен контракт на текущее обслуживание. При этом, как отмечают в СК, речь идет о дороге технической категории, которая не является основной и предназначена для проезда сельхозтехники. Однако житель района вновь обратился к председателю СК России.

«Он выражает несогласие с результатами установления обстоятельств непринятия мер к организации транспортной инфраструктуры в Рыбинском районе. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли»,— говорится в сообщении информационного центра.

В этой связи Александр Бастрыкин поручил возобновить производству по делу и доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Алла Чижова