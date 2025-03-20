И. о. первого заместителя главы Тольятти назначен Михаил Абросимов

Глава Комсомольского района Михаил Абросимов назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы Тольятти. Информацию источника «Ъ-Волга» подтвердили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Абросимов Михаил Валерьевич занимает должность заместителя главы городского округа — главы администрации Комсомольского района, однако с 19 марта 2025 года также исполняет обязанности первого заместителя главы городского округа»,— подтвердили в горадминистрации.

Господин Абросимов возглавляет Комсомольский район с мая 2023 года. До этого он имел опыт работы на руководящих должностях, проходил службу в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее должность первого заместителя главы Тольятти занимал Илья Сухих, но 18 марта на заседании думы его утвердили главой города. После этого он заявил, что особое внимание уделит формированию команды.

«Это один из ключевых аспектов, влияющих на эффективность выполнения задач, которые ставит перед нами президент России и правительство Самарской области. Работать предстоит 24/7. Поэтому от команды жду высокой трудоспособности»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев