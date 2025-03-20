Стартуют регулярные пассажирские перевозки судна типа «ОМ» из Самары в Рождествено

Сегодня, 20 марта, с 14:00 (MSK+1) начинаются регулярные пассажирские перевозки по маршруту Самара — Рождествено на судне типа «ОМ». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Согласно расписанию, из Самары судна будут ходить в 6:45, 08:15 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 18:00 и 20:00. Из Рождествено — в 06:00, 07:30 (Проран), 09:00, 11:00, 15:00 (Проран), 17:00 и 19:00. РАсписание может меняться в зависимости от гидрометеорологических условий.

Вчера, 19 марта, «Портовый-13» вскрыл ледовый покров на Рождественской Воложке и освободил подходы к причалу в Рождествено.

Руфия Кутляева