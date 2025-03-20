Житель Татарстана предстанет перед судом за обмен земельных участков

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинение в отношении 63-летнего мужчины по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он обменял 25 земельных участков по неравнозначной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По данным следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый предоставил в администрацию Тукаевского района недостоверный отчет о 25 принадлежащих ему земельных участках, скрыв информацию об обременениях. Это позволило искусственно завысить их рыночную стоимость.

На основе поддельных документов мужчина обменял участки общей стоимостью 46,3 млн руб. на пять новых участков, оцениваемых в 109,2 млн руб. В результате действий обвиняемого муниципалитету был причинен ущерб на сумму 62,9 млн руб.

Мужчина частично признал вину. Спорные земельные участки были возвращены в собственность муниципалитета.

После вручения обвинительного заключения дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов