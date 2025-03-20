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Учителям Сочи начали выплачивать ипотечную компенсацию

Администрация Сочи запустила программу компенсационных выплат по ипотеке для педагогов, первыми участниками которой стали 13 работников образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Администрация Сочи с января 2025 года реализует новую меру поддержки работников образования. По инициативе мэра Андрея Прошунина и при одобрении городского собрания педагоги, оформившие ипотечный кредит на покупку единственного жилья в городе, получают компенсацию до 20 тыс. руб. из муниципального бюджета. Сейчас участниками программы стали 13 сотрудников образовательных учреждений.

«Мы ценим труд наших педагогов и создаем для них достойные условия. В Сочи меры социальной поддержки прежде всего направлены на то, чтобы помочь им решить вопрос с жильем. Предоставляем компенсации части затрат за аренду и с этого года — за ипотечные платежи до 20 тыс. руб. Также именными премиями мотивируем для дальнейшего профессионального роста»,— заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

Для специалистов без постоянной регистрации в городе действует система компенсаций за аренду жилья — также в размере 20 тыс. руб.

В городе также поощряют профессиональные достижения педагогов. За подготовку стобалльников ЕГЭ специалисты получают премии — 100 тыс. руб. от края и столько же от муниципалитета. Победители и призеры конкурса «Педагогический триумф» награждаются суммами до 100 тыс. руб.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2025 году ежемесячные региональные выплаты всем педагогам увеличатся до 13 тыс. руб. Дополнительно учителя получают единовременную выплату из краевого бюджета к началу учебного года.

Для школьных учителей, воспитателей детских садов и специалистов дополнительного образования в Сочи предусмотрен льготный проезд в общественном автобусном транспорте.

Мария Удовик

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