В феврале в Татарстане медианная стоимость квадратного метра в частном доме составляет 82 тыс. руб. Средняя полная цена дома за год в регионе увеличилась на 9,7% и составила 11,1 млн руб. В то же время цена «квадрата» в новостройках составляет 168 тыс. руб., а на вторичном рынке — 132 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане квадратный метр в частном доме в два раза дешевле, чем в новостройке

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ В Татарстане квадратный метр в частном доме в два раза дешевле, чем в новостройке

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Коттеджные поселки также демонстрируют умеренный рост цен: за год стоимость дома здесь увеличилась на 5,3%, достигнув 16,3 млн руб. Медианная стоимость квадратного метра в таких поселках составляет 93 тыс. руб., что в 1,5 раза ниже, чем в новостройках. За год количество предложений в коттеджных поселках республики осталось неизменным, однако средняя площадь лотов выросла на 15%.

В регионах со столицами-миллионниками средняя полная стоимость частных домов за год выросла на 13,2%, составив 10,1 млн руб. Медианная стоимость квадратного метра в таких регионах достигла 77 тыс. руб. в феврале. При этом количество предложений на рынке загородной недвижимости увеличилось в среднем на 29,9%.

Артём Дергунов