Военные начали эвакуацию тел погибших мирных жителей курского приграничья

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные начали эвакуировать тела погибших жителей приграничья. По его словам, тела вывозятся постепенно, когда «позволяет обстановка».

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«Сейчас военные тоже начинают приступать к их эвакуации. Здесь, опять же, во главу угла ставится вопрос безопасности. Рисковать жизнями наших бойцов, конечно, неправильно. Как только обстановка позволяет, тела вывозятся»,— сказал господин Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что правительство региона окажет помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон. Сколько мирных жителей погибло на территориях, находившихся по оккупацией украинских военных, неизвестно.

Эвакуация мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области продолжается беспрерывно с 12 марта. По данным на вечер 19 марта, эвакуировано 525 человек. В 67 пунктах временного размещения находится 6,5 тыс. человек. В МЧС сообщали, что всего в регионе организовано 88 ПВР, но не все из них задействованы.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская