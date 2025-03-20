В Башкирии арестован обвиняемый в убийстве 23-летней давности

Следственный отдел по Советскому району Уфы предъявил 45-летнему жителю Назрани (Ингушетия) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Решением суда он арестован. Об этом сообщают пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского управления СКР.

В январе 2002 года в подъезде дома на улице Сагита Агиша был обнаружен мужчина без сознания с многочисленными травмами. По дороге в больницу он скончался.

Следователи установили личности подозреваемых — студентов из Ингушетии и Казахстана. Они были объявлены в федеральный розыск. Один из них сменил свои паспортные данные, включая дату и место рождения, и жил под другим именем в Ингушетии. Несколько дней назад его автомобиль остановили сотрудники ДПС в Ставропольском крае, и после проверки документов задержали, а затем он был этапирован в Башкирию.

По версии следствия, в 2002 году знакомый обвиняемого — студент из Казахстана — рассказал ему о конфликте с двумя уфимцами. Затем они избили оппонентов. В результате один из потерпевших скончался.

Материалы уголовного дела в отношении второго подозреваемого выделены в отдельное производство. Он все еще находится в розыске.

Майя Иванова