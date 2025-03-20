Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе РФ в связи с воздушным инцидентом

Военный атташе РФ Николай Марченко вызван в Министерство обороны Южной Кореи в связи с воздушным инцидентом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап». По данным агентства, причиной для вызова российского военного атташе послужило пересечение в четверг российским военным самолетом опознавательной зоны противовоздушной обороны (ПВО) Сеула без предварительного уведомления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В четверг Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России в Сеуле, чтобы выразить протест в связи с вхождением российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Сеула в восьмой раз за десять дней»,— говорится в сообщении агентства.

Как пишет «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство, ранее в тот же день несколько российских военных самолетов вошли в опознавательную зону ПВО без предварительного уведомления, приблизившись на расстояние около 20 км к воздушному пространству Южной Кореи. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух истребители.

С позиции Сеула зона ПВО территориально не является воздушным пространством, но она обозначена, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя с целью предотвращения случайных столкновений. В Москве неоднократно заявляли, что не признают опознавательную зону Южной Кореи, поскольку она установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств.

Об отношениях Сеула и Москвы — в материале «Ъ» «Южная Корея ходит вокруг да около Украины».

Анастасия Домбицкая