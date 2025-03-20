«Белогорье» победило «Динамо-Урал» в четвертьфинале Суперлиги по волейболу

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Динамо-Урал» в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги. Встреча прошла на временной домашней арене белгородцев в Туле 19 марта и завершилась со счетом 3:2 (25:19, 25:22, 23:25, 22:25, 15:9).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча

Фото: ВК «Белогорье» Фото с последнего матча

Фото: ВК «Белогорье»

В команде хозяев самыми результативными игроками стали Мохамед Аль Хачдади, набравший 22 очка, Цзинъинь Чжан (21 очко) и капитан Павел Тетюхин (13 очков). У гостей отличились Романас Шкулявичус (15 очков), Андрей Сурмаческий и Кирилл Урсов (по 14 очков).

Главный тренер «Динамо-Урала» Антон Малышев после матча заявил о возможном волнении своих подопечных в связи с борьбой с вице-чемпионами регулярного чемпионата. «Потом — все, терять нечего, мы проигрываем две партии, появилась какая-то небольшая легкость и игра пошла. Начали больше забивать, начали куражиться, появилась защита, и неплохо сработал блок. Но я надеюсь, что мы дома сыграем гораздо лучше»,— сказал господин Малышев.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что белгородцы после двух партий «закрепостились» вместо того, чтобы дожимать соперника. В связи с этим победу пришлось вырывать в тай-брейке. «Но хочу сказать, что, может быть, это даже хорошо и пойдет нам на пользу, потому что в плей-офф легко не будет и такие игры важны — важно, что в такой тяжелый момент мы можем собраться и выигрывать»,— добавил наставник белгородской команды.

По итогам встречи «Белогорье» осталось на второй строчке турнирной таблицы. В следующем матче серии «Динамо-Урал» примет белгородцев в гостях. Встреча пройдет в Уфе 23 марта.

В предыдущей игре «Белогорье» обошло кемеровский «Кузбасс» в Туле со счетом 3:0.

Алина Морозова