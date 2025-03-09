«Белогорье» победило «Кузбасс» и заняло второе место в регулярном чемпионате

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил кемеровский «Кузбасс» в матче 30-го тура Суперлиги. Игра прошла на временной домашней арене в Туле и завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 27:25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ВК «Белогорье» Фото: пресс-служба ВК «Белогорье»

Лучшими игроками матча стали Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан, набравшие по 14 очков. 11 заработал Мохамед Аль Хачдади. В составе «Факела» можно отметить Кирилла Супрунова и Аспаруха Аспарухова. Первый набрал 15 очков, второй — 14.

«В какой-то степени нам помогла игра «Оренбуржья» с «Динамо», потому что мы могли теперь проиграть одну партию и сохранить за собой второе место, — отметил наставник белгородцев Александр Волков. — Но делать этого не хотелось, должны были забирать 3:0, тем более что команда из Кемерова приехала вторым составом и с другими задачами. И для нас это намного сложнее: некоторых игроков было сложно разбирать, потому что мало информации о них. Вторая составляющая — они играли абсолютно свободно, а нам надо было побеждать, потому что хотелось сохранить позицию в регулярном чемпионате. Особенно сложной была третья партия, когда они расслабились и у них начало все получаться. Крайние игроки забили практически все, с отрывом 23 очка они вели почти до конца сета. Но мы собрались и выиграли».

По итогам матча «Белогорье» заняло второе место в регулярном чемпионате. В предыдущем туре белгородцы со счетом 3:2 обыграли в гостевом матче красноярский «Енисей». Следующий матч Суперлиги пройдет 19 марта в 19.00 в Туле. Соперник белгородцев пока не определен.

Юрий Голубь