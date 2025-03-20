Индекс гособлигаций России достиг максимума с мая 2024 года

Индекс гособлигаций России (RGBI) превысил 113 пунктов. Это максимальное значение с 13 мая 2024 года, следует из данных Мосбиржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

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По данным на 11:41 мск, индекс гособлигаций торгуется на уровне 113,18 пункта (+0,56%). В 10:10 мск он достигал 113,23 пункта (+0,6%).

Индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 224,18 пункта (–0,17). Индекс РТС сократился на 0,2%, до 1225,69 пункта.

Индекс гособлигаций — индикатор рынка российского государственного долга. В него входят 26 облигаций. Мосбиржа рассчитывает RGBI с 31 декабря 2022 года. Начальное значение составило 100 пунктов.

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