Зарубежные СМИ: Для чего Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа?

ЦАХАЛ возобновил наземные операции в секторе Газа и расширил контроль к центру так называемого гуманитарного коридора Нецарим, который отделяет северную часть анклава от южной. В середине января, когда еврейское государство и «Хамас» достигли мирного соглашения, группировка освободила 33 израильских пленных в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных. Вывод бойцов ЦАХАЛа из коридора Нецарим был одним из условий. Сейчас же целью Армия обороны Израиля называет увеличение зоны безопасности. Однако критики Биньямина Нетаньяху считают, что продолжение войны ему потребовалось для решения личных проблем. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Issa / Reuters Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль заявил, что в среду начал ограниченную наземную операцию в секторе Газа, однако боевые действия проходят вне городов. Вторжение началось через несколько дней после истечения согласованного сторонами шестинедельного прекращения огня. И это вызывает опасения, что ситуация может вернуться к тотальной войне, пишет Bloomberg.

Премьер Биньямин Нетаньяху объяснил возобновление военных действий тем, что «Хамас» дважды отказался освободить оставшихся заложников. Сейчас в Газе удерживаются 59 человек, и, как полагают в Израиле, 24 из них еще живы. Министр обороны Исраэль Кац в видеообращении уже предупредил, что если заложники не будут освобождены, «Израиль применит силу, которую в "Хамасе" еще не видели». А жителям сектора сбросили листовки, приказав снова эвакуироваться.

Представитель палестинской группировки заявил агентству Reuters, что если Израиль перекроет дорогу, по которой идут поставки гуманитарной помощи и эвакуируют людей, это станет суровым испытанием для жителей анклава и, по сути, ужесточением блокады Газы.

Не поддержали новый виток эскалации и внутри Израиля. Там начались массовые протесты против политики Биньямина Нетаньяху. Поводом для митингов также стало увольнение главы Службы безопасности страны Ронена Бара. Предполагается, что отставка связана с его участием в расследованиях по коррупционным делам премьер-министра, отмечает The Times of Israel. Критики опасаются, что Нетаньяху пытается заменить Бара лояльным ему человеком, чтобы не только закрыть дело, но также для укрепления контроля правительства над органами безопасности страны.

The Washington Post пишет, что международные посредники пытаются вернуть стороны к мирным соглашениям, в том числе они давят на «Хамас», требуя пойти на уступки. Но руководители боевого движения говорят, что израильские удары только укрепили их в мнении, что заложников нужно продолжать удерживать. Такая политика, как считают в «Хамасе», обезопасит палестинцев от атак ЦАХАЛа.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".