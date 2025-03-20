Очередь из 3 тысяч человек выстроилась за билетами на матчи «Локомотива»

Стартовала продажа билетов на игры «Локомотива» в рамках первого раунда плей-офф. Об этом сообщили в ярославском клубе. По данным на 11:30, в электронной очереди стояли 2929 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Первые две игры пройдут в Ярославле на «Арене-2000» 27 и 29 марта. Соперником железнодорожников в 1/8 финала будет нижегородское «Торпедо». Билеты на матчи продают в кассах «Арены» и на сайте «Локомотива».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в целях борьбы с перекупщиками клуб ужесточил правила возврата билетов.

Алла Чижова