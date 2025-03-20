Суд взыскал с компании по сбору мусора на Ставрополье 110 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках подтвердил решение о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду с компании ООО «Экосервис» из Ставропольского края. Апелляционная жалоба компании была отклонена, и решение суда первой инстанции осталось в силе, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что «Экосервис» занимается размещением отходов четвертого класса опасности, включая растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей. Эти стоки принимаются от предприятий в промышленной зоне северо-западного района Ставрополя.

«Компания не внесла плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 и 2019 годы на сумму более 110 млн руб. Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск о взыскании этой суммы в полном объеме»,— рассказали в Росприроднадзоре.

Если задолженность не будет погашена, материалы дела будут направлены для принудительного взыскания.

Николай Аксенов