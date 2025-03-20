ВТБ снижает ставки по кредитам наличными
ВТБ снижает на 0,5 п.п. минимальные ставки по потребительским кредитам, до 20,1%. Об этом рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» Константин Снегирев.
По его словам, банк оптимизирует условия, чтобы клиенты могли выгоднее решить свои финансовые вопросы в условиях высокой ключевой ставки. Предложения могут быть актуальны в высокий сезон летних отпусков, когда многие заемщики традиционно берут кредиты на путешествия, ремонт, строительство дач или крупные покупки.
«Однако пока рано говорить о том, что это начало долгосрочного тренда. Скорее, это осторожный шаг, направленный на то, чтобы оценить реакцию рынка для выстраивания более клиентоориентированного ценообразования», - прокомментировал Константин Снегирев.
Несмотря на снижение ставок, рынок потребительского кредитования продолжит падение в текущем году. По итогам года продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей*, снизившись на треть к 2024 году. На объемы кредитования негативно влияют макропруденциальные лимиты и надбавки к коэффициентам риска по кредитам наличными. Меры регулятора также сужают возможности клиентов. Все больше из них переходят в категорию заемщиков с долговой нагрузкой более 50%, что снижает уровень одобрения заявок. Поддержкой для рынка в этом году может стать смягчение денежно-кредитной политики со стороны регулятора во всех сегментах розничного кредитования.
В ВТБ кредит наличными составляет от 50 тыс. до 40 млн рублей сроком до 7 лет. Оформить заявку на кредит можно в ВТБ Онлайн или в офисе банка. Получение кредита доступно в любом отделении банка.
*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.
Банк ВТБ (ПАО)
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