В Челябинской области запустили первую отечественную базовую станцию связи

В селе Клястицкое Троицкого района ПАО «МТС» запустило в эфир первую отечественную базовую станцию связи «Иртея». Оборудование работает в диапазоне LTE-1800 и обеспечивает интернетом более 1 тыс. человек, в том числе почтовое отделение, школу, фельдшерско-акушерский пункт и дорогу в Троицк, сообщает пресс-служба компании.

Станции «Иртея» могут работать в диапазоне 800 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Их архитектура основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», 50% акций которого принадлежит ПАО «МТС».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», запуск базовых отечественных станций в Челябинской области позволит расширить покрытие сети в горнозаводской зоне.

Виталина Ярховска