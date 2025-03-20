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Красноярца задержали за сбыт 47 госнаград времен СССР

В Красноярске местного жителя задержали за попытку продать 47 государственных наград Советского Союза. Нарушитель просил за них 12 тыс. руб., сообщает Транспортная полиция Сибири.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, в распоряжении 38-летнего мужчины были 39 медалей и восемь частей медалей времен СССР. Сразу после сделки продавец был задержан.

По заключению экспертов, изъятые медали являются подлинными. Фигуранту дела предъявлены обвинения в сбыте госнаград (ст. 324 УК РФ). Ему грозит до трех месяцев ареста.

Александра Стрелкова

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