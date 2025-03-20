Красноярца задержали за сбыт 47 госнаград времен СССР

В Красноярске местного жителя задержали за попытку продать 47 государственных наград Советского Союза. Нарушитель просил за них 12 тыс. руб., сообщает Транспортная полиция Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, в распоряжении 38-летнего мужчины были 39 медалей и восемь частей медалей времен СССР. Сразу после сделки продавец был задержан.

По заключению экспертов, изъятые медали являются подлинными. Фигуранту дела предъявлены обвинения в сбыте госнаград (ст. 324 УК РФ). Ему грозит до трех месяцев ареста.

Александра Стрелкова