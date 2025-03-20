Красноярца задержали за сбыт 47 госнаград времен СССР
В Красноярске местного жителя задержали за попытку продать 47 государственных наград Советского Союза. Нарушитель просил за них 12 тыс. руб., сообщает Транспортная полиция Сибири.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным ведомства, в распоряжении 38-летнего мужчины были 39 медалей и восемь частей медалей времен СССР. Сразу после сделки продавец был задержан.
По заключению экспертов, изъятые медали являются подлинными. Фигуранту дела предъявлены обвинения в сбыте госнаград (ст. 324 УК РФ). Ему грозит до трех месяцев ареста.