Власти Сарапула заплатят 100 тысяч рублей за плохое содержание дома купца Ершова

Администрации Сарапула назначили штраф 100 тыс. руб. за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия (ОКН) дома купца Ершова, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Горадминистрации необходимо было организовать ремонт фасадов, кровли, перекрытий, интерьеров в срок до 1 октября прошлого года, чего не было сделано. 11 декабря того же года Агентство по госохране ОКН Удмуртии выписало протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

Дом купца Ершова находится на ул. Степана Разина, 9, в Сарапуле. Объект входит в Единый государственный реестр ОКН народов РФ. Здание находится в собственности муниципалитета.

11 марта 2022 года в помещении дома купца Ершова произошел пожар, повреждены кровля и отделка внутренних помещений. Спустя пять месяцев дом был выставлен на продажу за 2 млн руб. В декабре 2024 года власти Сарапула пытались продать двухэтажный исторический особняк за один рубль. Здание было построено в 1882 году. Площадь помещения 404,2 кв. м.

Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», другой объект культурного наследия — Дом купца Смагина в Сарапуле выставили на торги за 5,9 млн рублей. Он также нуждается в реставрации. Аукцион пройдет 14 апреля.