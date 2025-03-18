Дом купца Смагина в Сарапуле выставили на торги за 5,9 млн рублей

В Сарапуле выставили на торги объект культурного наследия регионального значения, историческое здание «Дом купца Смагина» за 5,9 млн руб. Соответствующий аукцион с шагом в 294 тыс. руб. появился на портале «ГИС Торги» 13 марта.

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Как следует из ЕГРН, 3-этажное здание в стиле модерн на ул. Первомайская, 18, было построено в 1912 году архитектором Иваном Чарушиным. Площадь здания — 653,5 кв. м. Сейчас оно находится в собственности муниципалитета.

Новый собственник должен будет, по охранному обязательству, разработать проектную документацию реставрации «Дома купца Смагина» и провести ее до 1 октября 2027 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 апреля . Аукцион пройдет 14 апреля.

Напомним, ранее на торги была выставлена «Красная больница» в Воткинске. В администрации муниципалитета отмечали, что на поддержание здания требуются значительные расходы — почти 2,5 млн руб. в год только на коммунальные платежи и охрану. Жители города создали петицию с просьбой отменить решение о торгах.

Подробнее об этом читайте в материале «Богадельню пустят по миру».