Три жителя Нижегородской области получили условные сроки за фиктивную вакцинацию

Медсестра Дивеевской районной больницы и еще двое местных жителей признаны виновными во внесении фиктивной информации о вакцинации граждан против COVID-19. Как сообщили в УФСБ по Нижегородской области, медика судили за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ по ч. 2 ст. 274.1 УК РФ, ее пособников — за пособничество в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что фигуранты подыскивали лиц, которым предлагали за деньги внести сведения в государственные информационные медицинские системы о прохождении прививок без фактической вакцинации. По выявленным фактам СУ СКР расследовало 12 уголовных дел.

Медсестру приговорили к 3,5 года условно и штрафу 550 тыс. руб., одного из пособников — к трем годам условно и штрафу 550 тыс. руб., второго — к четырем годам условно и штрафу 700 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина