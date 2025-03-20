В Прикамье снизилось количество жалоб на нарушение политических прав на 49%

В 2024 году в Пермском крае снизилось количество жалоб населения на нарушение политических прав на 49% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Всего за прошлый год зафиксировано 74 таких жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пермского омбудсмена, в 2024 году поступило 67 жалоб на нарушение права на обращения, что ниже показателя предыдущего года на 47%. Жалобы поступали на деятельность органов исполнительной власти Прикамья, администрацию исправительных учреждений, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, прокуратуру и комиссариаты. В рамках нарушения политических прав населения было также отмечено семь жалоб на право граждан участвовать в управлении делами государства.

Игорь Сапко отметил также, что за 2024 год снизилось количество жалоб на нарушение права на соцобеспечение на 30%, эффективную государственную защиту — на 27%, гражданских прав — на 12%.