Рост экспорта кузбасского угля зафиксирован на фоне продолжающегося спада добычи

Экспорт угля из Кемеровской области в этом году вырос при продолжающемся сокращении его добычи. Статистические данные привело министерство угольной промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе-феврале 2025 года в Кузбассе добыли 33,6 млн т угля. Это на 2,4% (на 0,8 млн т) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем экспорта же вырос на 7,1% — до 18,3 млн т. При этом, в минугля отметили значительный рост отгрузки в западном направлении.

Губернатор Илья Середюк в ходе прямого эфира на этой неделе сообщил о том, что из-за снижения добычи угля бюджет региона недополучил с начала 2025 года 8,3 млрд руб.

Как писал «Ъ», одним из ключевых пунктов федеральной программы поддержки угольной отрасли может стать разворот экспорта на южные и западные направления. Предполагаемый объем субсидирования на эти цели составляет 100 млрд руб.

Валерий Лавский