Волгоградский инвалид получил техсредства реабилитации благодаря прокуратуре

В Волгограде инвалида I группы обеспечили техническими средствами реабилитации благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, инвалид I группы рассказал о ненадлежащем обеспечении средствами реабилитации со стороны отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области. В ходе проверки прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда выяснила, что мужчине требуется постоянное использование как минимум шести урологических катетеров в сутки.

Волгоградец не раз обращался за помощью в обеспечении жизненно необходимыми техническими средствами реабилитации, но безрезультатно. По итогам принятых прокуратурой мер проблема инвалида была решена.

Павел Фролов