В Сочи привлекли к ответственности 12 нарушителей правил пассажирских перевозок

Сочинские власти проверили около 80 автомобилей и составили 12 протоколов в ходе межведомственного рейда по контролю пассажирских перевозок в Адлерском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе Сочи прошел межведомственный рейд по выявлению нарушений правил пассажирских перевозок. Проверяющие уделили особое внимание заказному транспорту и такси, курсирующим в направлении железнодорожного вокзала и аэропорта.

В мероприятии участвовали специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники УВД Сочи, а также инспекторы Сочинского территориального отдела государственного автодорожного надзора.

Как сообщил начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, в Сочи регулярно осуществляются рейдовые мероприятия. Их цель заключается в строгом контроле за соблюдением водителями норм перевозки пассажиров и багажа. Также в ходе этих мероприятий выявляются незаконные перевозчики, деятельность которых пресекается. Проводится работа по информированию и разъяснению правил как для водителей, так и для пассажиров.

Мария Удовик