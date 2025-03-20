Депутаты Косинской думы избрали главу территории

Главой Косинского округа избран бывший руководитель Чазевского сельского поселения Илья Никонов. Как сообщает telegram-канал «На местах», за его кандидатуру проголосовали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей главы господин Никонов приступит с 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Никонов

Илья Никонов



Конкурс на должность главы этой территории должен был состояться еще в декабре 2024 года, однако был отменен из-за того, что на него поступила единственная заявка. И. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко заявляться не стала.