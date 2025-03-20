Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 66 украинских дронов

В течение ночи с 19 марта на 20 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 40 беспилотников было сбито над Воронежской областью, 22 — над Белгородской, три — над Курской и один — над Липецкой областью.

Всего за этот период над регионами РФ сбито 132 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 54 над Саратовской областью, девять — над Ростовской, три — над Республикой Крым.

В 5:43 20 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о том, что БПЛА были уничтожены в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Главы других регионов Черноземья о последствиях на земле не сообщали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова