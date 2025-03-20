«Россети Урал» разработали системный подход к поддержке будущих специалистов

Энергетики челябинского филиала ПАО «Россети Урал» приняли участие в работе Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»-2025, который завершился в Челябинске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено ПАО «Россети Урал» Фото: представлено ПАО «Россети Урал»

Специалисты «Россети Урал» традиционно выступают в качестве экспертов конкурсной программы чемпионата по компетенциям «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Энергетики отметили высокий уровень подготовки конкурсантов основной возрастной категории – студентов средних специальных и высших учебных заведений Челябинской области.

Площадка Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова объединила участников деловой программы чемпионата: представителей подразделений по работе с персоналом организаций реального сектора экономики, производственных предприятий Челябинской области, учреждений среднего профессионального и высшего образования, государственных структур и бизнеса.

Тема подготовки высококвалифицированных специалистов и их трудоустройства оказалась в центре обсуждения участников круглого стола «Эффективные модели содействия занятости выпускников», организованного на базе кластера Федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Топливно-энергетический комплекс». Челябинский филиал ПАО «Россети Урал», который с 2023 года является опорным работодателем развития кластера в регионе, представил свой опыт по интеграции учебных заведений в профессиональную сферу «Россети Урал».

«Нами разработан экосистемный подход поддержки занятости выпускников, направленный на привлечение потенциальных молодых специалистов в компанию со школьной скамьи, - отмечает директор челябинского филиала «Россети Урал» Сергей Золотарёв.

С работы в энергокружках и экскурсий на энергообъекты, практических занятий и мастер-классов начинается знакомство с компанией. Для студентов средних специальных и высших учебных заведений есть возможность заключить целевой договор на обучение, сформировав учебную программу с акцентом на практическую направленность, и пройти оплачиваемую производственную практику, попробовать свои силы в соревнованиях профмастерства и участвовать в яркой корпоративной жизни компании.

«За 3 года работы наша экосистема дала ощутимые результаты: потенциальных сотрудников, которые пока учатся, но уже хотят работать в компании, стало больше», - говорит Сергей Золотарёв.

Спикеры поделились опытом по уже реализуемым проектам и наметили пути дальнейшего сотрудничества в деле подготовки высококвалифицированных кадров, обсудив модели маршрутизации выпускников, наиболее интересные практики компаний по ранней интеграции в профессию, опыт реализации взаимодействия образовательных учреждений и предприятий, профессиональное партнерство в подготовке кадров. Свои кейсы по темам представили филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго», АО «ЧЭМК», ГБПОУ «ЧЭнК».

«Профессиональное образование чутко реагирует на запросы рынка труда, ориентируясь на изменение ситуации, - подчеркнула модератор круглого стола, директор ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Вера Бородина. - Взаимодействие студентов с представителями «Россети Урал» в рамках совместных мероприятий и особенно в рамках проекта «Профессионалитет» помогает приобрести опыт, необходимый для трудоустройства и дальнейшей работы».

«Россети Урал» - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая электросетевая компания Урала и Прикамья. Производственный потенциал группы «Россети Урал» состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 172,2 тыс. км. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности электросетевой компании находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

ПАО «Россети Урал»