В Республике Татарстан на весенние и летние периоды вводятся временные ограничения для грузового транспорта на трассах. Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане вводятся сезонные ограничения для грузового транспорта

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ В Татарстане вводятся сезонные ограничения для грузового транспорта

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Весенние ограничения (с 1 по 30 апреля) вводятся для предотвращения разрушения дорожного покрытия в период таяния грунта и будут действовать на 377 участках дорог. Они распространяются на все грузовики с нагрузкой на ось свыше 6 тонн (включая порожние).

На участках поставят дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». В весенний период движение по региональным трассам разрешено, но с учетом допустимых нагрузок.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием движение тяжеловесного транспорта при температуре выше +32 градусов будет ограничено. Ограничение действует с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за тяжеловесного транспорта разрушено 800 км автодорог.

Артём Дергунов