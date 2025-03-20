В Прикамье выросло количество преступлений и снизилась их раскрываемость

Врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан выступил с докладом перед депутатами законодательного собрания региона о результатах деятельности главка в 2024 году. По словам господина Кандана, за прошлый год рост общего количества преступлений в крае составил 3,8%. Наибольший рост произошел за счет противоправных деяний в сфере информационно-коммуникационных технологий, количество которых выросло на 26,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом Аяс Кандан отметил снижение количества убийств в регионе по сравнению с 2023 годом на 5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–15,6%), краж (–9,8%), угонов автотранспортных средств (–10,7%). На 42,5% сократилось количество преступлений, совершенных мигрантами.

Всего за прошлый год в регионе зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений, из них свыше 4,7 тыс. тяжких и особо тяжких. Из общего количества раскрыто 44,4% преступлений, тяжких и особо тяжких — 43,7%. Раскрываемость убийств составила 97,5%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 99,7%, разбоев — 98,9%, изнасилований — 100%. При этом общий уровень раскрываемости преступлений по сравнению с прошлым годом снизился на 7,4%, тяжких и особо тяжких — на 6,7%.