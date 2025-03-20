Количество выданных автокредитов в Новосибирске в феврале сократилось на 9%

В Новосибирской области в феврале по сравнению с январем на 9% сократилось количество выданных автокредитов, составив всего 843 ед., сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Объем выдачи также снизился на 9% до 1,1 млрд руб. Средний чек составил 1,3 млн руб., что на 1% больше по сравнению с январем, средний срок кредитования составил 67 мес.

В Кемеровской области за месяц банки выдали заемщикам 911 автокредитов (-4% в сравнении с январем) на 1,1 млрд руб. (+4%), в Красноярском крае 667 автокредитов (-12%) на 890 млн руб. (-6%), в Омской области 595 автокредитов (-8%) на 720 млн руб. (-2%), Иркутской области 541 автокредитов (-17%) на 680 млн руб. (-15%), Алтайском крае 447 автокредитов (+2%) на 550 млн руб. (сумма не изменилась).

Около 70% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов в феврале пришлось на новые машины. «Автокредитование в феврале находится на низких уровнях, и здесь стоит отметить несколько факторов. Во-первых, февраль – самый короткий месяц. Во-вторых, сохраняется действие мер Банка России по охлаждению розничного кредитования», - считает директор риск-менеджмент методологии и дата аналитики ОКБ Николай Филиппов.

Лолита Белова