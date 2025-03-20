В Соликамске из-за аварии отключились две котельные

Сегодня в 9 часов утра в Соликамске из-за автоматического отключения на городской электроподстанции произошел останов теплоснабжения города на двух котельных: центральной котельной и БИС-2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Русанов. По его словам, специалисты на местах провели необходимые работы: сейчас центральная котельная уже работает в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Соликамска Фото: администрация Соликамска

По данным главы, инцидент вызвал порыв на сетях теплоснабжения в микрорайоне Клестовка, его местонахождение установлено, и специалисты «Теплоэнерго» устраняют дефект. «Необходимые силы и оборудование у специалистов есть в наличии. В настоящее время на котельной БИС-2 запустили сетевые насосы. Начинаются работы по организации планомерного подключения потребителей к теплоносителю»,— добавил глава города.

Напомним, зимой 2023/2024 года на сетях Соликамска возникли многочисленные аварии, которые стали причиной смены городской власти.