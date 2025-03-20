В Березниках закрыли ресторан, работавший в здании бывшего овощехранилища

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли ресторан, разместившийся в помещении бывшего картофелехранилища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее сотрудниками надзорных органов было установлено, что эксплуатация здания представляет опасность для его посетителей: стены находились в ненормативном состоянии, в кирпичной кладке появились трещины, началось разрушение несущих конструкций. Кроме того, здание не соответствовало классу пожарной безопасности, что автоматически делало невозможным его использование в качестве предприятия общественного питания.

Изучив представленные материалы, суд вынес постановление о прекращении работы ресторана. Однако собственник ресторана не выполнила решение суда. После этого приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб. Необходимость выплатить штраф все же побудила нарушительницу закрыть заведение.