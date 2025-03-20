Более 60% индивидуальных предпринимателей Удмуртии — представители мужского пола

В Удмуртии насчитывалось 52 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) в начале года, 61% из которых — представители мужского пола, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Большая часть коммерсантов занимались торговлей, причем в этой сфере гендерное распределение равнозначно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматели-мужчины преобладают в отраслях строительство, транспортировка и хранение, лесное хозяйство, охота, обрабатывающее производство. «Женские ИП» доминируют в сфере образования, где вдвое больше таких субъектов. На Ижевск приходится половина ИП: представителей мужского пола на 20% больше.

Кроме того, Удмуртстат отмечает новую категорию ведения бизнеса — самозанятых, которых в республике на начало года было зарегистрировано 93 тыс. Это каждый 15-й житель региона.