Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами

В марте Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи.

Первое место в топе направлений для отдыха с животными заняла Москва, которая собрала 14% бронирований. В столице путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 11% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,2 тыс. руб.

В топ также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял пятое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,1 тыс. руб.

Восьмое место заняла Красная Поляна, где путешественники бронируют средства размещения в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи составляет 7,1 тыс. руб.

Мария Удовик