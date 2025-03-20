Власти Перми требуют снести мини-рынок в центре города

Администрация Ленинского района Перми обратилась в суд с иском к ООО «С.О.В.А.» и трем ИП: Константину Шарифуллину, Ольге Паньковой, Валерию Никулину. Власти требуют демонтировать как незаконные три нестационарных торговых объекта, расположенных на земельном участке по ул. Пушкина, 87 (угол ул. Пушкина и Попова). Среди них киоск «Овощи и фрукты», павильон «Мамин хлеб» и павильон «Сладкий домик», говорится в материалах суда. За неисполнение решения суда управа требует взыскивать с ответчиков по 15 тыс. руб. за каждый день просрочки. Суд принял иск к рассмотрению 11 марта.

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Администрация также потребовала от суда обеспечения иска в виде запрета ответчикам распоряжаться спорными объектами и перемещать их в границах земельного участка, поскольку ответчики способны произвести отчуждение объектов либо передвинуть их в его границах. Однако суд отказал во введении мер.

Указанный мини-рынок расположен в границах квартала, где находится бывший БЦ «Тополя» (ул. Попова, 59, ныне позиционирует себя как отель Avant), аварийный жилой дом (ул. Попова, 57). Это квартал активно застраивает девелопер ПМД. Сейчас там строится ЖК «Эволюция». Недавно девелопер выкупил расположенный в границах квартала комплекс зданий, в одном из которых находился ресторан «Дунай». Все объекты будут снесены. ПМД анонсировал редевелопмент этой территории.