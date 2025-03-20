В центре медицины катастроф в Челябинске назначен временный руководитель

На время отстранения Сергея Максимова от работы директором Центра медицины катастроф Челябинской области исполняющим обязанности руководителя назначен Виктор Пястолов. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Виктор Пястолов совмещает новые полномочия с работой на должности заместителя директора по гражданской обороне и мобилизационной работе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Максимова отстранили от работы после конфликта с коллективом. По информации СМИ, директор оказывал на персонал психологическое давление и заставлял выполнять работу, не предусмотренную должностными инструкциями. Из-за этого из организации уволилось несколько врачей. Как отмечали в минздраве, из учреждения на данный момент ушел немедицинский работник по соглашению сторон и медицинский специалист в связи с выходом на пенсию.

Заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин 12 марта провел встречу с представителем профсоюза работников здравоохранения, руководством центра и сотрудниками, чтобы обсудить актуальные вопросы и определить ключевые проблемы. По результатам разговора сотрудники, которые ранее заявляли о намерении уволиться, решили отложить принятие решения. Вскоре стороны встретятся повторно для детального анализа ситуации и поиска возможных вариантов ее урегулирования. Министерство контролирует обстановку и обеспечивает стабильную работу учреждения.

Виталина Ярховска