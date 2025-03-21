Годовая прибыль кунгурского предприятия Knauf выросла на 50%

Прикамское подразделение немецкого производителя стройматериалов Knauf обнародовало в сервисе «СПАРК-Интерфакс» финансовые результаты деятельности за 2024 год. Согласно данным сервиса, в минувшем году выручка ООО «Кнауф Гипс Кунгур» составила 3,77 млрд руб., что на 28,2% больше показателя 2023 года (2,94 млрд руб.). Чистая прибыль предприятия выросла на 50,3%, до 239,58 млн руб. При этом в 2023 году ООО «Кнауф Гипс Кунгур» получило 159,39 млн руб. прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Кунгуре завод Knauf Group работает более 20 лет, предприятием управляет ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Предприятие выпускает гипсовые изделия для использования в строительстве. Генеральным директором «Кнауф Гипс Кунгур» с марта 2018 года является Константин Шевела.

В минувшем году стало известно об уходе крупной немецкой компании из России. В Knauf сообщали о планах передать свой российский бизнес Knauf местному топ-менеджменту. Передача российских активов компании позволит сохранить рабочие места для более чем 4 тыс. сотрудников, указывалось в пресс-релизе. Для совершения сделки Knauf нужно было получить одобрение со стороны российских ведомств.