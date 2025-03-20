Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и по аэропорту Тель-Авива

Глава пресс-службы военного крыла йеменского движения хуситов Яхья Сариа сообщил об успешном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По сообщению господина Сариа, боевики «Ансар Аллах» выпустили по цели гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine 2.

В свою очередь пресс-служба армии Израиля сообщила об успешном отражении йеменского ракетного удара. Помимо целей в Израиле, хуситы также нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. В движении уточнили, что в ходе атаки применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты, а также БПЛА.

По словам главы пресс-службы «Ансар Аллах», удары стали ответом на недавние атаки ВВС США по гражданским объектам на территории Йемена.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать боевые действия против хуситов. ВВС США и Великобритании нанесли серию ударов по территории Йемена, в том числе по столичным районам.