На два года в Новосибирской области осудили следователя за мошенничество

Искитимский райсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении старшего следователя по Бердску СУ СКР региона Игоря Метлякова. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили два года колонии общего режима, однако его освободили от наказания с учетом времени содержания под стражей, сообщает пресс-служба суда. Уточняется, что свою вину он не признал.

По версии следствия, с 20 марта 2019 года по 5 февраля 2021-го к фигуранту дела обратился местный житель с просьбой найти знакомого, который сможет прекратить в отношении него уголовное дело. Следователь согласился выступить посредником в преступной схеме. Он заявил, что у него якобы есть знакомое должностное лицо, которое может помочь в решении этого вопроса за 2,3 млн руб.

Получив часть взятки в размере 500 тыс. руб., Игорь Метляков присвоил эти деньги себе. Вторую часть взятки — 1,8 млн руб. — «заказчик» отказался передать. Вскоре после этого силовика задержали правоохранители.

Александра Стрелкова